На Выборгском судостроительном заводе заложат пограничный катер

Корабль отвечает последним требованиям по критериям комфорта и имеющегося вооружения. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Корабль отвечает последним требованиям по критериям комфорта и имеющегося вооружения. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

На Выборгском судостроительном заводе 25 июля состоится торжественная церемония закладки сторожевого катера, предназначенного для заплыва в воды Арктики.

Корабль находится в Выборге на Приморском шоссе. Судно отвечает последним требованиям по критериям комфорта и имеющегося вооружения. Проект корабля подготовлен АО «ЦМКБ «Алмаз»: компания уже разработала свыше 26 тыс. суден для отечественных ВМС.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, в мероприятии планируется участие губернатора региона Александра Дрозденко, руководителей Объединенной судостроительной корпорации и компаний, задействованных в проекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Дрозденко заявил о необходимости усиления контроля за свалками в Ленобласти.