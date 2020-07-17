Усадьбу Елисеевых в Белогорке могут через суд отдать Ленобласти

Правительство Ленинградской области намерено через суд добиться передачи усадьбы Елисеевых в Белогорке в собственность региона.

Как сообщает телеканал «ЛентТВ24», в пятницу, 17 июля, на пресс-конференции «Охрана культурного наследия Ленобласти» обсуждался вопрос о состоянии усадьбы Елисеевых, что в Гатчинском районе области. Объектом сейчас владеют частные лица и, по мнению комитета по культуре, она содержится в ненадлежащем состоянии.

По этой причине в городской суд Гатчины был подан иск об изъятии усадьбы в собственность 47 региона.

Кроме того, на встрече подняли тему о реставрации усадьбы Демидовых в Тайцах. По словам главы областного комитета по культуре Владимира Цоя, завершить работы до конца 2020 года не получится, поскольку оказалось, что в одну воронку попало сразу несколько снарядов.

В начале 2020 года был расторгнут контракт с подрядчиком, занимавшимся реставрационными работами, поскольку он не справился с поставленной задачей. В результате проект откорректировали и заключили новый контракт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реставрация усадьбы Демидовых в Тайцах завершится к 2021 году.