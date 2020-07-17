В Гидрометцентре дали прогноз погоды на август

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют, что температура воздуха в августе га большей части территории России особо не отклонится от уровня многолетних значений, но в отдельных регионах будет выше обычного.

О прогнозе погоды на последний месяц лета «Российской газете» расскала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В столичном регионе погода будет в пределах климатической нормы. Днем воздух будет прогреваться до 20-25 градусов, а при похолодании ожидается до +15 градусов. Осадки не должны превысить 77 мм — среднемесячную норму.

Погода разгуляется до аномальных значений в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, а в Краснодарском и Ставропольском краях наоборот будет прохладно.

Центральные регионы России могут ждать ранние заморозки ближе к осени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Колесов обещает жаркую сухую погоду в конце июля.