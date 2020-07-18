В Невском районе Петербурга задержали похитителей ноутбука

Далеко уйти с техникой им не удалось.

Происшествие произошло в пятницу, 17 июля. В полицию обратилась женщина 1978 года рождения. Она рассказала, что к ней в гости наведались не особо знакомые товарищи 19 и 23 лет. Доброжелательностью они не отличились. Наоборот, начали угрожать, что ударят потерпевшую, если она не отдаст им свой ноутбук. Успешно отобрав у женщины технику, грабители скрылись. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Спустя 1,5 часа после инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Ноутбук, оказавшийся при них, был сразу же изъят.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.

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