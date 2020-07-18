В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

Жизнь чемпионки мира среди юниоров и двукратной чемпионки Австралии трагически оборвалась сегодня, 18 июля.

Александровскую нашли у дома на улице 1905 года без признаков жизни. Приехавшие медицинские работники смогли констатировать только смерть. Причиной гибели стало падение с высоты 6 этажа. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. До 2016 года фигуристка выступала за Россию, а потом приняла предложение от австралийской федерации. После этого она начала совместно выступать с фигуристом Харли Уиндзором. В паре с ним она достигла различных спортивных достижений. Они стали чемпионами мира среди юниоров и чемпионами юниорского финала Гран-при в 2017 году, а также двукратными чемпионами Австралии в 2017 и 2019 годах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла спустя 20 дней после родов.