Пригожин заявил, что ем угрожают расправой

Продюсер почувствовал себя из-за сложившейся ситуации в 90-х.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью WomanHit.ru. Он заявил, что ему начали поступать угрозы от представителя фирмы, отсудившей квартиру у его первой супруги. Мужчина уверяет, что у него есть связи в органах МВД, поэтому Пригожину якобы стоит опасаться за себя, если он «полезет в эту историю». Продюсер удивился, ведь думал, что люди уже не живут в 1990-х годах.

Он подчеркнул, что не собирается забирать квартиру и сделает все, чтобы вернуть недвижимость.

«Преступники должны сидеть в тюрьме. Вот эти люди, которые лишают дома пожилых людей, их дом — тюрьма»,

— добавил Пригожин, отметив, что у него есть записи разговора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники перестали узнавать Валерию и Пригожина на фото без фильтров.