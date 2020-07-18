Подруга Ивана Телегина обвинила Пелагею в изменах

Она заявила, что певица сама виновата в разводе.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем рассказала подруга хоккеиста Ивана Телегина в интервью «Комсомольской правде». Она убеждена, что артистка часто давала поводы для ревности. Так, Пелагею видели с другими мужчинами в ночных клубах и ее поведение вызывало тревогу у хоккеиста. Она «сама виновата в разрыве с мужем», заявила подруга Телегина. Также женщина подчеркнула, что спортсмен никогда не изменял своей супруге, поэтому все обвинения необоснованные.

Подруга добавила, что Пелагея пытается разлучить Телегина с детьми и запрещает им видеться. Артистка надеется получить большие алименты от хоккеиста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Пелагеи опроверг информацию о том, что певица запретила Телегину видеться с дочерью.