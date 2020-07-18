«Спартак» прилетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

В воскресенье состоится полуфинальный матч Кубка России.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем говорится в Twitter-аккаунте московского клуба. Футболисты «Спартака» прибыли в Санкт-Петербург, чтобы уже в это воскресенье принять участие в полуфинальном матче Кубка России. До этого они тренировались в Тушине, чтобы подготовиться к встрече.

Она пройдет на «Газпром Арене» в половину седьмого вечера.

Отмечается, что на борту также находились полузащитник Роман Зобнин и форвард Эсекель Понсе. У них травмы, но игроки будут наблюдать за происходящим на поле со скамейки запасных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матч между «Сочи» и «Тамбовом» отменен из-за вспышки коронавируса. Заболевание выявили у 9 представителей футбольного клуба «Сочи».