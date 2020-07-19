Собачья кличка «Оскар» стала самой популярной в России

Российские кинологи составили рейтинг самых популярных отечественных кличек для четвероногих питомцев.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что на сегодняшний день чаще всего собак в России называют именем Оскар.

Почти такой же популярностью пользуются клички Жасмин и Оливия. Также россиянам нравятся клички Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата.

Как рассказали в РКФ, в рейтинге 2019 года кличка Оскар была на третьем месте, первое занимала Жасмин, а второе — Цезарь. Список кличек был составлен на основе данных единой родословной книги РКФ, в которую ежегодно попадают около 320 тыс. щенков.

Также хозяева питомцев любят называть из в честь люксовых брендов автомобилей или одежды. Есть и такие, которые называют собак в честь героев фильмов, знаменитостей или футбольных клубов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые объяснили, как подсчитать «человеческий» возраст собаки.