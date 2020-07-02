Ученые объяснили, как подсчитать «человеческий» возраст собаки

Нельзя просто умножить возраст собаки на семь. Фото: Pixabay

Нельзя просто умножить возраст собаки на семь. Фото: Pixabay

Для этого они разработали специальную формулу.

Американский ученые уверены, что возраст любой собаки можно перевести в человеческий. Результаты исследования опубликовали в журнале Cell Systems.

Отмечается, что всеми известная схема с умножением на семь – неверна, так как разные породы собак стареют с разной скоростью. По предварительным данным, первый год жизни собаки можно приравнять к 30 годам человека. Уже к четырем годам пес развит как 52-летний человек. После того, как собаке исполняется семь лет, процесс старения замедляется. Эксперты подчеркивают, что пока не готовы говорить о конечных результатах исследований, но их уже можно использовать не только ветеринарам, но и простым людям, у которых живут четвероногие питомцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Японии изобретают устройство для общения людей и животных. Люди смогут научиться говорить с домашними животными до 2040 года.