В России умер создатель авиации МЧС Рафаиль Закиров

Ушел из жизни заслуженный военный летчик России, создатель отечественной пожарной авиации Рафаиль Закиров. Ему был 71 год.

О смерти создателя авиации МЧС сообщается на сайте ведомства. Рафаиль Закиров скончался на 72-м году жизни в столице. В сообщении говорится, что в свое время под его руководством специалисты Управления авиации МЧС России разработали уникальные технологии тушения пожаров для военных вертолетов. Отмечается, что аналогов таких технологий нет во всем мире.

МЧС выразило соболезнования семье и близким Закирова. Как сообщает ТАСС, его похоронят во вторник, 21 июля, на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

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