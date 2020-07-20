Ретушера фотографий проституток в Петербурге оштрафовали на 150 тысяч

Суд вынес приговор по делу об организации проституции. Фото: unsplash.com

Суд вынес приговор по делу об организации проституции. Фото: unsplash.com

Выборгский районный суд вынес приговор Сергею Гурову. Его признали виновным в организации работы проституток и содержание притонов в Петербурге.

Суд установил, что Гуров шесть лет осуществлял техническое сопровождение деятельности притонов. Он обрабатывал и размещал в интернете фотографии проституток, обеспечивал работу компьютерной техники и сайтов притонов.

Гуров также привлек ряд девушек к работе по оказанию услуг интимного характера. Проституцией они занимались по графику. Клиентами девушек были жители и гости Петербурга.

«Подсудимый в полном объеме признал свою вину в совершении вышеуказанного преступления, изобличил своих соучастников, оказал содействие следствию в установлении всех обстоятельств дела», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

С учетом позиции государственного обвинителя, личности Гурова и наличия больного отца у него на иждивении суд назначил ему наказание в виде штрафа 150 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали владельца салонов по оказанию интим-услуг.