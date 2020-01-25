В Петербурге задержали владельца «Карамелек», предоставляющих интим-услуги

В Петербурге задержали владельца &#171;Карамелек&#187;, предоставляющих интим-услуги
Отметим, что у владельца борделей ранее уже имелась судимость по статье о наркотиках. Фото: Baltphoto

Правоохранители наведались в один из интим-салонов Петербурга под названием «Карамельки». В отношении владельца салонов возбудили уголовное дело.

Обвинения предъявили 44-летнему жителю Северной столицы. По версии следствия, подозреваемый организовал бордель во Фрунзенском района, на Волковском проспекте, а также несколько «филиалов» в самом центре города — на набережной реки Фонтанки, улице Маяковского и 15-й линии «Васьки», пишет «Фонтанка».

«Карамельки» активно предлагали свои услуги в интернет-пространстве. Помимо организатора, полицейские задержали двенадцать женщин, которым грозит административная ответственность за занятие проституцией. Владелец «бизнеса» не стал отрицать вину, его отпустили под подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве таксист ограбил и пытался изнасиловать пассажирку.

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