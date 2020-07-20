Неизвестные на черном авто выстрелили в 18-летнего парня на Соборной

В Колпино разыскивают неизвестных на черном автомобиле. Накануне они выстрелили из газового пистолета в мужчину 2002 года рождения. С места происшествия его увезли на скорой.

Вечером 19 июля в полицию поступило сообщение о нападении на молодого парня. Выяснилось, на мосту у дома 1/4 по улице Соборной к нему подъехал черный автомобиль. Из машины вышел неизвестный мужчина и, ударив парня по лицу, выстрелил в него из газового пистолета.

«Пострадавший бригадой скорой помощи с химическим ожогом глаз в удовлетворительном состоянии доставлен в травматологический пункт», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшему оказали помощь и направили его в медучреждение. Полиция принимает меры по розыску нападавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осудили ретушера фотографий проституток.