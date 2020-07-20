В Москве найдена убитой 90-летняя преподавательница ВГИК

В Москве найдена убитой 90-летняя преподавательница ВГИК
Сейчас проводится проверка. Фото: Pixabay

Ида Щур обучала студентов института историей культуры.

Трагедия произошла вчера, 19 июля. К 90-летней женщине пришла сиделка, которая увидела ужасающую картину. Щур не подавала признаков жизни и имела на теле многочисленные ножевые ранения. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на правоохранительные органы.

Следственный комитет Москвы также подтвердил информацию об смерти женщины 1929 года рождения, не уточнив, кем являлась погибшая. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

Ида Щур была теоретиком музыкального искусства и автором массы научных трудов. Преподавательской деятельностью во ВГИКе она занималась свыше 50 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что квартиру на бульваре Кутузова в Выборге мог поджечь 17-летний внук хозяина, чтобы скрыть убийство деда. На теле погибшего мужчины нашли колото-резаные ранения.

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