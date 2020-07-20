Петербургу не удалось стать одним из самых вежливых городов России

Культурная столица не вошла даже в тройку лидеров.

Независимое исследовательское агентство Zoom Market провело опрос среди жителей России и составила рейтинг самых вежливых регионов. К сожалению, большая часть петербуржцев не смогла похвастаться данным качеством. Об этом сообщает пресс-служба Zoom Market.

Опрос был проведен специалистами агентства в 20 городах. Всего в нем поучаствовало 2400 человек. У каждого участника брали небольшое интервью, во время которого ему задавали вопросы про общение, тактичность, манеры, как часто они перебивают своих собеседников в разговоре и, самое главное, считают ли они сами себя вежливыми людьми.

По результатам опроса, Петербург расположился на 5 месте. Его обогнали Нижний Новгород, Новосибирск и Томск, занявшие первые три позиции, соответственно.

Самыми невежливыми оказались жители Ростова-на-Дону и Воронежа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые раскрыли, как связана вежливость на дорогах со стоимостью автомобиля.