Екатерина Андреева в 60 лет «превратилась в морскую царевну»

Телеведущая Екатерина Андреева продолжает удивлять поклонников своей моложавой внешностью — в 60 лет она выглядит минимум на 30 лет моложе. Секретом своей безупречной формы звезда поделилась во время поездки на Кольский полуостров.

Как сообщила Андреева в соцсетях, поддержать внешний вид ей помогают здоровый образ жизни, активные занятия спортом и разнообразные бьюти-процедуры. Одну из таких процедур она решила опробовать в арктик-отеле, где остановилась. Ведущая показала подписчикам, как ее полностью обернули в морские водоросли, покрыв каждый сантиметр тела.

Телеведущая рассказала, что на всем теле у нее «подарки морского царя», и шутливо назвала себя не принцессой, а королевой, точнее, царевной-лягушкой. Она пояснила, что не может открыть глаза, а ей еще хотели закрыть рот, чтобы она поменьше разговаривала. Андреева поделилась, как на севере ее закатали в ламинарию, и пообещали, что она выйдет совсем новой, как настоящая царевна.

Она также отметила, что помимо необычных процедур поддерживает форму правильным питанием, сильно ограничивая себя в сладком.