Стало известно о смерти художника Виктора Чижикова, автора Олимпийского мишки

Народный художник РФ Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, ушел из жизни в возрасте 84 лет.

О смерти иллюстратора сообщает издательство «АСТ Дети» в фейсбуке. Художник рисовал иллюстрации для книг и журналов. Он стал одним из первых в России, кто получил диплом имени Андерсена за книгу «Доктор Айболит».

Как отметили в издательстве, читатели запомнили и полюбили героев популярных детских книг именно такими, какими их нарисовал Чижиков.

В сообщении АСТ говорится, что Виктор Чижиков внес существенный вклад в искусство книжной иллюстрации, который невозможно переоценить. Его будут помнить как светлого и веселого художника и человека.

Виктор Чижиков занялся книжной иллюстрацией в 50-х годах, после окончания художественного отделения Московского полиграфического института.

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