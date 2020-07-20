Разведенная Муцениеце похвасталась букетом от тайного воздыхателя

Разведенная Муцениеце похвасталась букетом от тайного воздыхателя
О приятном сюрпризе Агата Муцениеце рассказала в Stories в своем аккаунте в Instagram. Фото: instagram.com/agataagata

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным начала получать знаки внимания от воздыхателей. Тайный ухажер прислал актрисе скромный, но изысканный букет цветов.

Об этом звезда рассказала в Stories в своем Instagram-аккаунте. Приятный сюрприз, как заметила сама актриса, оказался достаточно скромным, но зато собран со вкусом.

Муцениеце обрадовалась подарку, однако отправителя она так и не узнала.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись около месяца назад. Их разрыв каждый день обрастает новыми слухами. Прилучного подозревают в романе с актрисой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Агата Муцениеце рассказала о своих переживаниях из-за нового романа Прилучного.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
агата муцениеце инстаграм павел прилучный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Новость пугающая»: обрушение кровли здания на Лесном оказалось ...
Власти Ленобласти сняли режим ЧС на ликвидированной свалке в Колтушах
Разведенная Муцениеце похвасталась букетом от тайного воздыхателя
Клип Little Big набрал рекордное число просмотров на YouTube-канале ...
На Лесном проспекте обрушилась кровля и часть дома
В Петербурге сократилось число госпитализаций с коронавирусом
Вирусолог рассказал, можно ли заразиться COVID-19 на пляже
На Дороге в Каменку подросток на велосипеде серьезно пострадал после наезда ...