Разведенная Муцениеце похвасталась букетом от тайного воздыхателя

О приятном сюрпризе Агата Муцениеце рассказала в Stories в своем аккаунте в Instagram. Фото: instagram.com/agataagata

О приятном сюрпризе Агата Муцениеце рассказала в Stories в своем аккаунте в Instagram. Фото: instagram.com/agataagata

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным начала получать знаки внимания от воздыхателей. Тайный ухажер прислал актрисе скромный, но изысканный букет цветов.

Об этом звезда рассказала в Stories в своем Instagram-аккаунте. Приятный сюрприз, как заметила сама актриса, оказался достаточно скромным, но зато собран со вкусом.

Муцениеце обрадовалась подарку, однако отправителя она так и не узнала.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись около месяца назад. Их разрыв каждый день обрастает новыми слухами. Прилучного подозревают в романе с актрисой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Агата Муцениеце рассказала о своих переживаниях из-за нового романа Прилучного.