Власти Ленобласти сняли режим ЧС на ликвидированной свалке в Колтушах

В Колтушах, где ранее обнаружили нелегальную свалку, прекратили режим ЧС. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комиссия сделала заключение, что экологическая обстановка на территории бывшей свалки во Всеволожском районе восстановлена.

Как сообщает телеграм-канал правительства региона, за 1,5 месяца с территории вывезли более 70 тыс. кубических метров мусора. Контролировать ситуацию на этой территории теперь должна будет администрация Колтушского сельского поселения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько потратили на ликвидацию незаконной свалки в Колтушах. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.