Власти Ленобласти сняли режим ЧС на ликвидированной свалке в Колтушах

Власти Ленобласти сняли режим ЧС на ликвидированной свалке в Колтушах
Постановление уже подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Balpthoto

В Колтушах, где ранее обнаружили нелегальную свалку, прекратили режим ЧС. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комиссия сделала заключение, что экологическая обстановка на территории бывшей свалки во Всеволожском районе восстановлена.

Как сообщает телеграм-канал правительства региона, за 1,5 месяца с территории вывезли более 70 тыс. кубических метров мусора. Контролировать ситуацию на этой территории теперь должна будет администрация Колтушского сельского поселения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько потратили на ликвидацию незаконной свалки в Колтушах. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр дрозденко колтуши ленобласть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Новость пугающая»: обрушение кровли здания на Лесном оказалось ...
Власти Ленобласти сняли режим ЧС на ликвидированной свалке в Колтушах
Разведенная Муцениеце похвасталась букетом от тайного воздыхателя
Клип Little Big набрал рекордное число просмотров на YouTube-канале ...
На Лесном проспекте обрушилась кровля и часть дома
В Петербурге сократилось число госпитализаций с коронавирусом
Вирусолог рассказал, можно ли заразиться COVID-19 на пляже
На Дороге в Каменку подросток на велосипеде серьезно пострадал после наезда ...