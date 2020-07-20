Прохор Шаляпин поделился воспоминаниями о Беляеве

Прохор Шаляпин выразил соболезнования родным и близким знаменитого ведущего прогноза погоды Александра Беляева. Певец рассказал, что телеведущий был его наставником.

По словам артиста, как только он пришел работать на федеральный канал, то сменял легендарного телесиноптика раз в неделю. И добавил, что до последнего боялся Беляева и старался во всем брать с него пример.

Как сообщил RT, Шаляпин отметил, что для метеобюро Беляев всегда был самым влиятельным и уважаемым. И подчеркнул, что уход Беляева с НТВ был связан именно с состоянием здоровья ученого.

Певец добавил, что запомнил Беляева, как добродушного и отзывчивого человека.

Кандидат географических наук, телеведущий Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новая возлюбленная Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве.