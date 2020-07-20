Харламов объявил о разводе в центре Петербурга

Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов иронично откликнулся на многочисленные слухи, которыми обрастает его развод с Кристиной Асмус. Фото: instagram.com/garikkharlamov/

Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус. Комик произнес двусмысленную фразу на фоне разведенных мостов в Петербурге.

Ролик появился в Instagram-аккаунте стендапера Данилы Поперечного. Харламов смотрит на разведенный мост, после чего резко поворачивается и смотрит в кадр.

«Развелся», — с выражением заявил комик.

Харламов как бы намекнул на свое семейное положение и на положение моста в данный момент. Подписчики оценили юмор знаменитости даже в непростой жизненной ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов является инициатором развода с Кристиной Асмус. Что послужило причиной разрыва пока является загадкой. Но уже известно, что их общая дочь Настя останется жить с мамой.

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