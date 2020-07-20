Петросян показал свое самое удачное фото

Евгений Петросян похвастался своим самым удачным «молодым» фото из 1983 года. Поклонников снимок привел в восторг.

Архивный снимок артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Он написал под фото, что считает его наиболее удачным для актерского портфолио.

«Здесь и настроение, и ирония, и размышление», — написал Петросян.

В комментариях к посту некоторые подписчики сквозь этот снимок разглядели причину, почему комика так любят женщины. Они отметили, что о таком взгляде мечтает каждая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евгений Петросян столкнулся сразу с несколькими проблемами в разных сферах жизни. По словам его друга, в личной жизни артиста не все так гладко.