Петросян показал свое самое удачное фото

Петросян показал свое самое удачное фото
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Евгений Петросян похвастался своим самым удачным «молодым» фото из 1983 года. Поклонников снимок привел в восторг.

Архивный снимок артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Он написал под фото, что считает его наиболее удачным для актерского портфолио.

«Здесь и настроение, и ирония, и размышление», — написал Петросян.

В комментариях к посту некоторые подписчики сквозь этот снимок разглядели причину, почему комика так любят женщины. Они отметили, что о таком взгляде мечтает каждая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евгений Петросян столкнулся сразу с несколькими проблемами в разных сферах жизни. По словам его друга, в личной жизни артиста не все так гладко.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм петросян


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бодибилдер рассказал, как избавиться от жира без вреда для здоровья
Петросян показал свое самое удачное фото
В Сети появились новые кадры с места ДТП с самосвалом и грузовиком на Парашютной
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Сотрудники МЧС вытащили из реки у Володарского моста человека
Россиянка записала пин-код на карте и лишилась полумиллиона рублей
В парадной дома на Церковной улице загорелся мопед
Ночью на севере Петербурга произошло ДТП с каршерингом