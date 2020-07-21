В Петербурге у пенсионерки украли 12 тысяч рублей под предлогом проверки счетчиков

В Петербурге у пенсионерки украли 12 тысяч рублей под предлогом проверки счетчиков
Женщина осталась без кошелька. Фото: Pixabay

Профилактический осмотр обошелся слишком дорого.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июля, в Калининском районе. В органы правопорядка обратилась пожилая женщина 1947 года рождения. Она рассказала, что в ее квартиру захотел пройти неизвестный для якобы проверки счетчиков электроэнергии. Доверчивая пенсионерка пустила злоумышленника, который сразу же заприметил полиэтиленовый пакет с кошельком. Мужчина схватил его и убежал. Его добычей стали 12 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие работники правоохранительных органов установили, что на доме присутствовала камера видеонаблюдения. На записях был замечен предполагаемый преступник. В настоящее время он находится в розыске.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти у пенсионерки украли деньги из бюстгальтера.

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