Проект «Открытый город» получит субсидию 10 млн

Вопрос о субсидировании "Открытого города" рассмотрели на заседании правительства Петербурга.

Вопрос о субсидировании "Открытого города" рассмотрели на заседании правительства Петербурга.

Власти Петербурга поддержат проект «Открытый город» субсидией. На покрытие расходов на его реализацию Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры выделят 10 млн рублей из городского бюджета.

Вопрос о финансовой поддержке «Открытого города» рассмотрели на заседании правительства Петербурга. Деньги Всероссийское общество охраны памятников получит уже в 2020 году.

Как отметили в Смольном, проект «Открытый город» получил более 60 тыс. положительных отзывов. Его авторы устраивают бесплатные экскурсии, лекции и квесты во дворцах, особняках и исторических зданиях Петербурга. За три года для посетителей были открыты двери 150 объектов культурного наследие.

Участие в проекте принимают экскурсоводы, краеведы, ведущие специалисты в области искусства и архитектуры. На время пандемии экскурсии переведены в онлан-формат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выпустили аудиогиды по «фонтанным» маршрутам.