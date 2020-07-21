Силовики с обысками нагрянули в банк «Объединенный капитал»

Участие в обысках принимают представители МВД и УФСБ. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Участие в обысках принимают представители МВД и УФСБ. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В банке «Объединенный капитал» в Петербурге проходят обыски. Мероприятия, по предварительным данным, связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере.

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД и оперативники регионального Управления ФСБ 21 июля нагрянули с обысками в банк «Объединенный капитал» на улице Гжатской, пишет 47news.

По информации издания, поводом для обысков стало уголовное дело о хищении 2,7 млрд рублей. Деньги были выданы банком «Россия» компании «Метрострой №6», владельцами которой являлись Игорь Минаков и Владислав Жоров, они же были экс-партнерами по банку «Объединенный капитал».

Обыски по этому делу уже проходили в августе 2019 года. Тогда силовики навестили офисные помещения «Метростроя №6» и квартиры его руководства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в коттедже саентологов в поселке Старо-Паново в Петербурге проходят обыски.