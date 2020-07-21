Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тыс. рублей

Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тыс. рублей
Инициативу пока не комментируют. Фото: pixabay.com

Таким образом хотят поддержать граждан, которые были вынуждены покупать лекарства во время пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев написал письмо и уже направил его премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нем он предложил выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в связи с увеличившимися тратами в период пандемии. Он отметил, что россияне переживают за пожилых людей, так как их траты заметно выросли – в среднем на четыре тысячи рублей за последнее время.

«У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)»,

— напомнил Хазаев.

Он считает справедливым помочь пенсионерам, а не только семья с детьми. Предложение пока никак не комментировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей.

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