Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей

Деньги выделят на покрытие расходов на дезинфекцию. Фото: unsplash.com

Деньги выделят на покрытие расходов на дезинфекцию. Фото: unsplash.com

Малому и среднему бизнесу и некоммерческим организациям до 15 августа предоставят финансовую поддержку. Они смогут рассчитывать на выплаты от 15 тыс. рублей.

Деньги направят на то, чтобы покрыть расходы на дезинфекцию помещений и соблюдение требований Роспотребнадзора, пишет ФАН.

Рассчитывать на выплаты смогут организации, которые работают непосредственно с клиентами. Это предприятия общепита, небольшие гостиницы, представители сферы бытовых услуг и дополнительного образования.

Компаниям предоставят выплату 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. на каждого работника. Индивидуальные предприниматели, которые работают без коллектива, получат минимальную сумму — 15 тыс.

Для получения выплату необходимо подать заявление в местную налоговую.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 3 тыс. 569 медиков, заразившихся коронавирусом на работе, получат выплаты из бюджета.