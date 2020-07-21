Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей

Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей
Деньги выделят на покрытие расходов на дезинфекцию. Фото: unsplash.com

Малому и среднему бизнесу и некоммерческим организациям до 15 августа предоставят финансовую поддержку. Они смогут рассчитывать на выплаты от 15 тыс. рублей.

Деньги направят на то, чтобы покрыть расходы на дезинфекцию помещений и соблюдение требований Роспотребнадзора, пишет ФАН.

Рассчитывать на выплаты смогут организации, которые работают непосредственно с клиентами. Это предприятия общепита, небольшие гостиницы, представители сферы бытовых услуг и дополнительного образования.

Компаниям предоставят выплату 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. на каждого работника. Индивидуальные предприниматели, которые работают без коллектива, получат минимальную сумму — 15 тыс.

Для получения выплату необходимо подать заявление в местную налоговую.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 3 тыс. 569 медиков, заразившихся коронавирусом на работе, получат выплаты из бюджета.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выплаты дезинфекция малый и средний бизнес россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге подтвердили еще 27 смертей от коронавируса
Эпидемия идет на спад: в Петербурге выявлено 189 новых случаев коронавируса
Парня и девушку задержали за сожжение розы на Вечном огне
В Ленобласти подросток случайно застрелил своего деда из пневматики
Андрей Коротков покинул пост председателя ККИ
Лжесотрудник банка лишил пенсионера 550 тысяч рублей
Больше 14 тысяч петербуржцев за сутки прошли обследование на коронавирус
Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей