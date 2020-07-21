Жена Семака ответила возмущающимся болельщикам

Некоторые любители футбола обвиняют «Зенит» в растрате бюджета.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Своим мнением жена тренера «Зенита» Анна Семак поделилась в «сториз» в Instagram. В сеть попала фотография, на которой Анна и Сергей катаются по Неве. Нашлись те, кто остался недоволен – один из подписчиков упрекнул Семака за яхту, купленную якобы на деньги из государственного бюджета.

Анна записала видео, в которых прокомментировала резкий комментарий. Она считает, что фанат пересмотрел фильмы блогера Алексей Навального. Семак отметила, что им не стыдно кататься и на это есть несколько причин. Во-первых, «Зенит» не имеет отношение ник бюджету, ни к налогам. Во-вторых, яхта не принадлежит супругам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак не знает, сможет ли клуб кого-то привезти в Петербург. Главный тренер отметил, что сейчас не самая простая экономическая ситуация.