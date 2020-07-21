Жена Семака ответила возмущающимся болельщикам

Жена Семака ответила возмущающимся болельщикам
Семак заявила, что яхта им не принадлежит. Фото: Instagram, Анна Семак

Некоторые любители футбола обвиняют «Зенит» в растрате бюджета.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Своим мнением жена тренера «Зенита» Анна Семак поделилась в «сториз» в Instagram. В сеть попала фотография, на которой Анна и Сергей катаются по Неве. Нашлись те, кто остался недоволен – один из подписчиков упрекнул Семака за яхту, купленную якобы на деньги из государственного бюджета.

Анна записала видео, в которых прокомментировала резкий комментарий. Она считает, что фанат пересмотрел фильмы блогера Алексей Навального. Семак отметила, что им не стыдно кататься и на это есть несколько причин. Во-первых, «Зенит» не имеет отношение ник бюджету, ни к налогам. Во-вторых, яхта не принадлежит супругам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак не знает, сможет ли клуб кого-то привезти в Петербург. Главный тренер отметил, что сейчас не самая простая экономическая ситуация.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зенит критика сергей семак


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дзюба не согласился со слухами о подкупе судей в матче со «Спартаком»
В Испании после отмены ограничения число зараженных коронавиурсом выросло на 400%
Добронравов рассказал, почему ушел из Театра сатиры
Жена Семака ответила возмущающимся болельщикам
Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тыс. рублей
Медведь забыл про ограничения и отправился на прогулку по Финско-Российской ...
Очевидцы увидели кабанов, переплывающих Неву
В Петербурге не планируют открывать фудкорты и кинотеатры в ТЦ