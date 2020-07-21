Добронравов рассказал, почему ушел из Театра сатиры

Добронравов рассказал, почему ушел из Театра сатиры
Добронравов поделился, что у него есть "определенные планы театральные", а также он надеялся на возобновление съемок сериала "Сваты". Фото: Wikipedia

Он отметил, что все люди однажды меняют место работы и в этом нет ничего страшного.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Актер Федор Добронравов рассказал, что действительно ушел из Театра сатиры, но при этом продолжит выходить на сцену в рамках спектакля «Где мы?». Он отметил, что ему неприятно из-за слухов, которые ходят после увольнения. Артист не хочет обсуждать эту тему, но подчеркивает, что никто не ссорился.

«Мы все меняем место работы. Я ни с кем не ругался. <…> Есть люди, ищущие пиара. Я же не отношу себя к их числу»,

— объяснил Добронравов, пишет ФАН.

Напоминаем, что СМИ писали, будто в театре произошли кадровые перестановки и это стало причиной ухода актера. Также сообщалось о плохом самочувствии Добронравова и якобы его недовольстве условиями труда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Федор Добронравов объяснил, почему решил уйти из Театра Сатиры.

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