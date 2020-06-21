Федор Добронравов объяснил, почему решил уйти из Театра Сатиры

Добронравов поделился, что у него есть "определенные планы театральные", а также он надеялся на возобновление съемок сериала "Сваты". Фото: Wikipedia

Добронравов поделился, что у него есть "определенные планы театральные", а также он надеялся на возобновление съемок сериала "Сваты". Фото: Wikipedia

Стало известно, что народный артист России, 58-летний Федор Добронравов решил покинуть столичный Театр Сатиры, в котором прослужил 16 лет.

Актер решил сразу пресечь возможные домыслы и слухи вокруг этого вопроса, поэтому развеял сомнения о причине своего ухода в интервью изданию «Московский комсомолец». Добронравов объяснил, что просто устал от работы в культурном учреждении, о чем прямо заявил художественному руководителю театра, Александру Анатольевичу Ширвиндту.

При этом Добронравов подчеркнул, что разово будет появляться в спектаклях на сцене Театра Сатиры. В частности, из репертуара актера не исчезнет постановка «Где мы?», где также играют Ширвиндт и Александр Олешко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исполнительница роли Жени Ковалевой из «Сватов» опровергла изменения в актерском составе сериала.