В заключительном сезоне «Сватов» актерский состав останется неизменным

В заключительном сезоне &#171;Сватов&#187; актерский состав останется неизменным
"Сваты". Фото: кадр из сериала

Актриса Анна Кошмал, исполнившая в сериале «Сваты» роль Жени Ковалевой, опровергла многочисленные слухи об уходе из проекта некоторых актеров.

В ходе прямого эфира в своем Instagram она рассказала, что участники сериала очень хорошо относятся к проекту и не намерены его покидать. Актриса также добавила, что долгожданный седьмой сезон «Сватов» станет последним для сериала. К сожалению, объявить дату премьерных серий сложно, так как пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в съемочный процесс.

Отметим, что съемки последнего сезона сериала проходят на территории Белоруссии. В новых сериях зрители увидят главных героев, в частности, Ивана Будько и его супругу Валю, в молодости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Федора Добронравова, съемки «Сватов» близки к завершению.

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В заключительном сезоне «Сватов» актерский состав останется неизменным
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