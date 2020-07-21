В Петербурге опровергли слова Мадонны о штрафе в миллион долларов

В Петербурге опровергли слова Мадонны о штрафе в миллион долларов
Мадонна вспомнила концерт в России. Фото: Wikipedia

На самом деле артистка никому ничего не должна после своего скандального концерта.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем сообщает ТАСС. Московский районный суд не назначал певице Мадонне штраф в размере одного миллиона долларов из-за ее поддержки ЛГБТ-сообщества во время концерта в Санкт-Петербурге. Отмечается, что иск на крупную сумму не удовлетворили. Его подали активисты, которые пожаловались на моральный вред от мероприятия. В разбирательстве ни артистка, ни ее представители не принимали участия. Мадонна узнала о нем совсем недавно.

Напоминаем, что певицы поделилась воспоминания о выступлении в России в своих социальных сетях. Она отметила, что бывала в Северной столице восемь лет назад и тогда высказалась о сексуальных меньшинствах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что производитель мороженого «Радуга» опроверг связь с ЛГБТ. Бениаминов добавил, что «Чистая линия» продолжит производить мороженое как символ радости. Однако, если будет издан соответствующий акт, компания подчинится.

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