Барановская сделала официальное заявление о своей беременности

Барановская сделала официальное заявление о своей беременности
Барановская и ее дети на отдыхе Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv/

Телеведущая удивилась, с какой скоростью распространяется информация.

Об этом стало известно 21 июля. Обо всем телеведущая Юлия Барановская рассказала в своем Instagram-аккаунте. Ряд СМИ опубликовали информацию, согласно которой звезда Первого канала ждет четвертого ребенка. Слухи быстро распространились в сети, и поклонники начали задавать Барановской множество вопросов под постами. Наконец телеведущая прервала молчание и сделала официальное заявление – она не беременна.

«Нет, это неправда»,

— ответила Барановская на предположение одного из комментаторов.

Напоминаем, что недавно в прессе обсуждали не состоявшуюся свадьбу телеведущей. Барановская рассталась с неизвестным возлюбленным и отказалась как-либо комментировать это.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Барановская похвасталась покупкой дома.

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