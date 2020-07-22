Ники Минаж ждет первенца от мужа-преступника

Ники Минаж ждет первенца от мужа-преступника
Ники Минаж с нетерпением ждет ребенка. Фото: https://www.instagram.com/nickiminaj/

Артистка показала свой круглый живот поклонникам и поблагодарила их за пожелания.

Об этом стало известно 21 июля. Американская рэпера Ники Минаж опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте. На нем артистка демонстрирует живот – женщина явно находится на позднем сроке беременности. Отцом ребенка стал муж певицы Кеннет Петти, который отсидел в тюрьме семь лет за убийство. Мужчины также подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Супругам не мешает это продолжать быть вместе, ради Петти Минаж даже ушла со сцены. Она призналась, что хочет пожить спокойной жизнью.

Ники Минаж впервые станет мамой, и она очень волнуется. Женщина не объявила предполагаемый пол, но отметила, что у нее есть все, чего можно желать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Instagram-блогер Николь Тея скончался на восьмом месяце беременности.

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