Ники Минаж ждет первенца от мужа-преступника

Артистка показала свой круглый живот поклонникам и поблагодарила их за пожелания.

Об этом стало известно 21 июля. Американская рэпера Ники Минаж опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте. На нем артистка демонстрирует живот – женщина явно находится на позднем сроке беременности. Отцом ребенка стал муж певицы Кеннет Петти, который отсидел в тюрьме семь лет за убийство. Мужчины также подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Супругам не мешает это продолжать быть вместе, ради Петти Минаж даже ушла со сцены. Она призналась, что хочет пожить спокойной жизнью.

Ники Минаж впервые станет мамой, и она очень волнуется. Женщина не объявила предполагаемый пол, но отметила, что у нее есть все, чего можно желать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Instagram-блогер Николь Тея скончался на восьмом месяце беременности.