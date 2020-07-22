«Нормальный такой Карпович»: Павел Прилучный опубликовал фото с рыбалки

Павел Прилучный поделился фото с рыбалки, которое вызвало ответную реакцию сплетников. Подписчики язвительно заметили, что актеру удалось выловить «карповича».

Новую запись звезда опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На фото актер держит в руках сеть с большой рыбой. Под снимком Прилучный написал, что ему удалось поймать язя. Однако в комментариях поклонники подчеркнули, что рыба больше похожа на карпа, делая отсылку к его новому роману с Мирославой Карпович.

«Нормальный такой карпович», — пошутила подписчица.

До сих пор парочка не комментирует слухи о своих отношениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прилучный тратит на звезду сериала «Папины дочки» деньги, накопленные в браке с Муцениеце. При этом актрисе как будто все время мало.