В Купчино ищут поджигателя Mercedes и Toyota

В Северной столице полицейские разыскивают злоумышленника, который стал виновником поджога. Во Фрунзенском районе сгорели два авто.

Машины марок Mercedes и Toyota были припаркованы на Малой Балканской улице. О пожаре сообщали очевидцы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате произошедшего обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли поджог четырех иномарок в Калининском районе Петербурга. Предполагаемых злоумышленников задержали на Конной улице. Ими оказались безработные мужчины 32, 52 и 67 лет, двое из них уже привлекались к уголовной ответственности.