В Петербурге интим школьницы с жителем Иркутска обернулся уголовным делом

В Петербурге интим школьницы с жителем Иркутска обернулся уголовным делом
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении жителя Иркутской области за половую связь с 15-летней школьницей.

О преступных деяниях мужчины правоохранителям стало известно от мамы девочки. По словам женщины, 39-летний мужчина неоднократно вступал в связь с несовершеннолетней.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой человек из Петербурга стал фигурантом дела за интим с 16-летней. Заявление на него написала мать несовершеннолетней. Юношу задержали, но после отпустили под подписку о невыезде.

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В Петербурге интим школьницы с жителем Иркутска обернулся уголовным делом