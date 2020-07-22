Пенсионерка попала под машину, когда шла по «зебре» на проспекте Просвещения

Иномарка сбила пожилую жительницу Петербургу, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу на севере города.

Об аварии в Выборгском районе города сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Все произошло примерно в 10.30 утра рядом с домом № 9/1 по проспекту Просвещения. Там 81-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль SsangYong Rexton. Иномаркой управлял 28-летний мужчина.

Пострадавшая получила тяжелые травмы под колесами автомобиля. Бригада скорой помощи доставила ее в медучреждение.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту дорожного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы спорят о числе пострадавших пешеходов после ДТП на Просвещения.