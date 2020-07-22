Россиянам возместят до 15 тысяч рублей за путешествия внутри страны

Своеобразный «кэшбэк» будет реализовываться правительством России для поддержания отечественной туристической индустрии.

Сегодня, 22 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с докладом в Госдуме, где рассказал о работе кабинета министров. Трансляция выступления велась на сайте Государственной думы.

Мишустиным была затронута тема внутреннего туризма. Для того, чтобы россияне больше интересовались путешествиями по своей родине, в правительстве выделили 15 млрд рублей. Эти деньги пойдут на частичный возврат средств на поездки для туристов. Сумма возврата будет варьироваться от 5 до 15 тысяч в зависимости от сумм, затраченных на отдых.

Подобный бонус будет доступен для путешественников, которые предпочтут отдохнуть в различных регионах страны, отобранных Ростуризмом, до конца 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко назвал самую безопасную страну для туризма.