Любители кайтсерфинга заполонили «Сестрорецкий курорт» и хотят развития инфраструктуры на побережье Финского залива

Любители кайтсерфинга заполонили &#171;Сестрорецкий курорт&#187; и хотят развития инфраструктуры на побережье Финского залива
Кайтсерфинг. Фото: pixabay

Вместе с наступлением лета на Финский залив вернулись любители «поймать волну» — кайтеры. Однако для занятий спортом и плавания пригодня лишь малая часть береговой линии, а остальная территория оставляет жалать лучшего.

Большая часть прибрежной зоны заставлена постройками советских времен. Например, там стоит заброшенное бывшее воспитательно-оздоровительное учреждение «Юный связист», который ранее был на балансе Минобороны. Также в тех местах насчитывается около 150 пионерлагерей, в которые уже давно никто не приезжает. Множество участков в Курортном районе занимают и базы отдыха с пансионатами.

В связи с этим для кайтеров и виндсерферов остается доступным только песчаный пляж «Сестрорецкого курорта», имеющий общую протяженность около 1 км.

Как отметил инструктор по сноуборду и кайтсерфингу школы Ex3mePro Дмитрий Слобожанин, там довольно хорошая рекреационная зона, а в акватории могут заниматься как любители, так и профессионалы.

Стоит отметить, что сейчас на территории «Сестрорецкого курорта» идут работы по реконструкции. Специалисты обновляют корпусы санатория и облагораживают территорию. Владельцы санатория реализую проект реновации совместно с девелоперской группой RBI, в которую входят компании RBI и «Северный город».

Слобожанинов также отметил, что кайтсерфингом занимаются около тысячи жителей Петербурга и области, поэтому для развития водных видов спорта требуется развитие инфраструктуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Сестрорецкий курорт» возвращает облик времен Серебряного века.

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