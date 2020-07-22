Разводка моста через Свирь перекроет движение по трассе «Кола» в Ленобласти

Трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение транспорта по федеральной трассе Р-21 «Кола» будет временно перекрыто в связи с разводкой моста через реку Свирь.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Автомобильная дорога «Кола» будет перекрыта на два часа в четверг, 23 июля.

Мост через Свирь, расположенный на 236 км трассы, у города Лодейное Поле в Ленобласти, будет разведен в период с 8.50 до 10.50 утра. В это время вверх по реке будет проходить яхта «Хортица». В связи с этим движение будет перекрыто.

В пресс-службе напомнили, что данный мост предназначен для одновременного движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда.