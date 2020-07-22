На Муринской дороге задержали вора, обокравшего нескольких детей

Росгвардейцы задержали мужчину, которого подозревают в хищении личных вещей у детей и подростков в Красногвардейском районе Петербурга.

Вечером 21 июля патрульный наряд вневедомственной охраны получил сообщение о краже вещей у ребенка на спортплощадке у дома на Муринской дороге, сообщили в УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти.

На месте происшествия стражи порядка задержали мужчину, который пытался похитить рюкзак и кроссовки у 11-летнего мальчика. Также к правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что задержанный похитил у его ребенка смартфон.

Задержанный передан сотрудникам 66 отдела полиции. Известно, что ранее он был судим по статье о умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Всего полиция приняла три заявления от родителей, детей которых обокрал этот гражданин.

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