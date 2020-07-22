В Ленобласти поощрили начальника пожарной части, нашедшего сбежавшего мальчика

В Ленобласти поощрили начальника пожарной части, нашедшего сбежавшего мальчика
Награждение состоялось спустя неделю после поисков. Фото: ЛенТВ24

Ребенок пошел вместе с бабушкой собирать грибы, а затем пропал.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем сообщает ЛенТВ24. В Рощино наградили начальника 109-й пожарной части Александра Сигаева. Бабушка с ребенком ходили за грибами, как вдруг мальчик пропал. Женщина обратилась в спецслужбы, которые незамедлительно отправились на поиски. В операции принимали участие полицейские, волонтеры и сотрудники МЧС. На протяжении нескольких часов они обыскивали окрестности озера Нахимовское – мальчика повезло найти именно Сигаеву. Ребенок стоял недалеко от местного лагеря без сандалий. Мужчина взял его на руки и донес до бабушки. Отмечается, что медицинская помощь бегунку не понадобилась.

Награждение состоялось спустя неделю – Сигаев из рук заместителя председателя правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин получил награду, часы и губернаторский сувенир.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росгвардейцы нашли в Коммунаре двух потерявшихся девочек 6 и 8 лет.

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