Кардиолог рассказала, как похудеть без жесткой диеты

Кардиолог рассказала, как похудеть без жесткой диеты
Летом похудеть проще всего. Фото: pixabay

Она назвала шесть правил, которые помогут не только сбросить вес, но и укрепить здоровье.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Советами врача делится РИА Новости. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, что есть шесть основных правил, которые нужно соблюдать для похудения в летнее время. Она призвала увеличить физические нагрузки примерно на 25% — особенно тем, кто вынужден постоянно сидеть на работе. Врач считает, что достаточно четыре раза в неделю по часу прогуливаться.

Будет хорошо, если человек будет питаться овощами, фруктами и ягодами – они должны составлять половину рациона. Во второй половину могут быть нежирное мясо, рыба, морепродукты, яйца, а также йогурты.

Пить лучше всего воду – врач советует отказаться от соков и компотов, их лучше заменить на свежие ягоды. Также можно употреблять воду с лимоном и мятой. Не мало важно правильно спать – в полной темноте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, какие продукты способствуют похудению.

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