На Ленинском собрался «паровозик» из четырех машин

На Ленинском собрался «паровозик» из четырех машин
Место ДТП. Фото:vk.com/spb_today

Вечером 22 июля в Красносельском районе произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей.

По словам очевидцев, машины столкнулись на Ленинском проспекте, недалеко от пересечения с улицей Котина. В результате образовался «паровозик» из четырех легковушек.

«На Ленинском рядом с Котина врезались 4 машины», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным в соцсетям фото, машины не получили серьезных повреждений Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».

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