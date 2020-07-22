В центре Москве запаниковали из-за сумки с пиццей

Предмет показался прохожим подозрительным, на место прибыли сотрудники спецслужб.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах. Все случилось в центре Москвы – прохожие обратили внимание на бесхозную сумку. Они вызвали на место сотрудников оперативных служб, которые взорвали ее. По предварительным данным, внутри лежала обычная пицца. Из-за подозрительного предмета временно перекрывали движение от Большого Черкасского переулка до Новой площади. Сейчас город вновь вернулся к прежней жизни.

В результате инцидента никто не пострадал. Детали выясняются – непонятно, кому принадлежала сумка и почему она лежала посреди улицы.

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