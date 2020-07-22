В Выборге прогремел взрыв: местных жителей напугали киношники

В городе снимают фильм, о чем далеко не все догадывались.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях. Они пишут, что днем услышали взрыв в самом центре Выборга. Многие горожане испугались, пока не поняли, что инцидент – часть съемочного процесса. На видео, опубликованном в сети, заметен дым, рассеивающийся по улице. Спустя время видно съемочную команду. Пользователи предположили, что в городе снимают фильм «Про людей и про войну» – в него войдут короткие новеллы о Великой отечественной войне.

Пока что официальных данных не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрыв прогремел у станции метро в Киеве, есть пострадавшие. На месте происшествия работают следователи, взрывотехники, кинологи и другие сотрудники профильных служб. Других подозрительных предметов поблизости найдено