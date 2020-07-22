Жительница Сочи рассказала, как обстоят дела на курорте

Россияне не могут выехать за границу и едут на местные курорты. Фото: pixabay.com

Россияне не могут выехать за границу и едут на местные курорты. Фото: pixabay.com

Она отметила, что некоторые туристы ведут себя неадекватно, а также не носят маски.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Рассказ жительницы Сочи опубликовал 161.ru. Она рассказала, что летний сезон начался необычно – улицы и пляжи пустовали, но недолго. Затем гостиницы снизили стоимость номеров, а власти позволили россиянам путешествовать, поэтому на курорт съехались граждане с разных уголков страны. Местные переживают, что из-за этого коронавирус будет распространяться с большой скоростью. Женщина отметила, что ни горожане, ни гости не носят медицинские маски и живут обычной жизнью.

Также жительницу Сочи настораживают видео, публикуемые в соцсетях, на которых молодые пары занимаются сексом в кабинках или на качелях на пляже.

«Этим летом у нас появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие»,

— поделилась она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин заявил: туристам вернут часть денег за путешествия по России.