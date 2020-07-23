Ким Кардашьян объяснила странное поведение Канье Уэста

У рэпера диагностировали биполярное расстройство.

Об этом стало известно 22 июля. Обо всем американская модель Ким Кардашьян рассказала в сториз в своем Instagram-аккаунте. Она объяснила, почему рэпер Канье Уэст иногда позволяет себе странные заявления и с чем это связано. Оказывается, у артиста диагностировали биполярное расстройство, так что не всегда реальные желания Уэста связаны с тем, что он говорит. Ким не хотела говорить о здоровье супруга, но в последнее время на них и без того многое обрушилось. Она считает, что на Уэста давит популярность, а также вынужденная изоляция и смерть матери.

«Он замечательный, но сложный человек, который находится под сильным давлением из-за того, что он артист и темнокожий»,

— заявила модель.

Напоминаем, что рэпер не раз говорил, что хочет развестись со своей супругой. Он также заявлял, что она пытается отправить его в психушку.

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